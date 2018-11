Teil 2: Trotz schwierigen Starts: Das E-Auto kommt

Derweil engagieren sich im neuen Motorsportchampionat Formel E, der ersten rein elektrischen Rennserie der Welt, immer mehr renommierte Hersteller, um das Publikum weltweit vom Leistungspotenzial und der Faszination batteriebetriebener Automobile zu überzeugen. Schon bald wollen Mercedes und Porsche ihren Wettbewerbern BMW, Audi, Jaguar und Nissan in die Formel E folgen. Ab der kommenden Saison, die am 15. Dezember in Riad beginnt, müssen die Autos während des Rennens nicht mehr einmal gewechselt werden, weil die Batterien sonst schlapp machen würden. Die neuen 54-kWh-Akkus von McLaren Applied Technologies (MAT) machen einen Fahrzeugwechsel überflüssig. Einen Kompromiss mussten die Formel E-Organisatoren dennoch eingehen: Die Rennen werden von derzeit 50 bis 60 Minuten auf künftig rund 40 Minuten verkürzt.



Rainer Strang / mid



Hinweis an die Redaktionen: Letzter Absatz des Artikels "Trotz schwierigen Starts: Das E-Auto kommt".

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 19.11.2018