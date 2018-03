Telekom und Fleet Complete rollen Telematik-Markt auf

Anzeige

Mit dem "bisher umfangreichsten Portfolio an Telematiklösungen für deutsche Fuhrparkinhaber" wollen jetzt Branchenriese Deutsche Telekom und der dynamisch wachsende IoT-Anbieter Fleet Complete den deutschen Markt aufrollen. Ihr Angebot an Cloud-Konnektivität soll die Verwaltung von Fahrzeugen, Ausrüstung und Außendienstmitarbeitern mit Hilfe einer einzigen integrierten Plattform möglich machen.



Nutzfahrzeugflotten sind ein integraler Bestandteil der deutschen Wirtschaft. Ihr Betrieb erfordert mehr Effizienz und fortschrittlichere Telematiktechnologien, die jederzeit und an jedem Ort kurze Reaktionszeiten ermöglichen, teilen die beiden neuen Partner mit. Ihre Plattform wird Fuhrparks jeder Größe, in allen Branchen und mit jedem Fahrzeugtyp abdecken. "Kleine bis mittlere sowie große Unternehmen werden dabei unterstützt, den Betrieb effizienter zu gestalten, die Sicherheit zu verbessern, die Gesamtbetriebskosten zu senken und ihren Gewinn zu steigern", verspricht die Telekom.



Fleet Complete ist bereits in Nordamerika, Australien, den Benelux-Ländern, Österreich, Skandinavien und dem Baltikum aktiv. "Mit der Markteinführung in Deutschland werden die Telekom und Fleet Complete zu zwei der bedeutendsten Telematikanbietern in Europa", so das klare Ziel.