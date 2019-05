Tesla dominiert das Thema Elektromobilität

Wenn sich Menschen über Elektromobilität unterhalten, geht es zuerst um Tesla. Das zeigt eine Auswertung des Instituts für Strategie und Kommunikation (ISK) und Cheil Germany. Die Firma und die Produkte von Elon Musk lassen dabei so renommierte Marken wie VW, Mercedes oder BMW hinter sich.



Basis der Studie ist die Auswertung von mehr als 1,3 Millionen Posts und Kommentaren zwischen März 2018 und April 2019 im deutschsprachigen Web. Deren Analyse ergab, "dass Tesla und Elon Musk quasi das Synonym für Elektromobilität sind", so die Autoren.



Fast 30 Prozent der untersuchten Dialoge, Posts und Kommentare rund um dieses Thema drehten sich um die Marke Tesla oder um Musk. VW kommt in diesem Zusammenhang gerade mal auf 9,0 Prozent und liegt damit noch vor Daimler mit 8,0 und BMW mit 7,0 Prozent.



"Die aktuelle Situation und die Zukunftsfähigkeit der deutschen Automobilkonzerne sind ein großes Thema", so Michael Tschakert von Future Mobility Cheil PP:A. "Deutsche Automobilhersteller investieren massiv in Forschung und Entwicklung in diesem Bereich und verstärken die Produktion, um den Technologievorsprung von Tesla wettzumachen." Nachholbedarf gebe es aber offensichtlich auch in der Kommunikation. Es reiche nicht aus, bestehenden Kommunikationsstrategien einen grünen Anstrich zu verpassen.

