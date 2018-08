Tesla Model S - die nächste Generation?

Anzeige

Der Oberklasse-Stromer Tesla Model S kommt allmählich in die Jahre. Wie soll das Elektro-Flaggschiff aus Kalifornien in die Zukunft fahren? Designer Emre Husmen hat sich für die aktuelle Ausgabe der Fachzeitschrift "Elektroautomobil" Gedanken darüber gemacht, wie das Model S 2.0 aussehen könnte.



Husmen ließ sich bei seinem Entwurf von der Designsprache des Tesla Roadster Concept inspirieren. Er zeichnete eine sehr sportliche Coupé-Limousine, die optisch auch im Wettbewerb mit Premium-Gefährten wie dem Audi A7 oder dem Porsche Panamera bestehen könnte. "Die Zeiten der puren Eleganz und der schwellenden Formen sind für Husmen Geschichte", heißt es bei "Elektroautomobil". Der Designer setze auf eine Optik im Stil von modern interpretierten US-Musclecars, deutlich maskulin und mit einer ordentlichen Portion Testosteron. Gleichzeitig solle der schnörkellose Look eine lange Laufzeit von mindestens zehn Jahren ermöglichen.



Beim Interieur geht Husmen weiter von einem riesigen, zentral angeordneten Touchscreen aus, allerdings mit eleganter Wölbung. Ein Head-up-Display, das viele Tesla-Eigner in einschlägigen Blogs für Generation zwei fordern, hat der Designer ebenso vorgesehen.