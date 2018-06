Teures Vergnügen: Surfen über den Wolken

Anzeige

Geschäftsreisende müssen immer und überall mobil sein - auch über den Wolken. Viele der Passagiere wollen und können während des Fluges nicht auf eine Internetverbindung verzichten. Daher bieten inzwischen Immer mehr Fluggesellschaften diesen Service an, allerdings gegen Aufpreis. "Dennoch gehört WLAN im Flugzeug nicht zum Standard, sodass Nutzer je nach Airline mit Einschränkungen rechnen müssen. Es kann sein, dass der Internetzugang auf bestimmte Endgeräte wie Tablet oder Laptop begrenzt oder WLAN nur auf Langstreckenflügen und in ausgewählten Flugzeugtypen verfügbar ist", erklärt Alexander Emunds vom Onlinemagazin teltarif.de.



Für die Verwendung des Board-eigenen WLAN lassen Nutzer den Flugmodus eingeschaltet, die WLAN-Verbindung wird aktiviert und mit dem entsprechenden Netz an Bord verbunden. Da die Verfügbarkeit des WLANs von der im Flugzeug verwendeten Technik abhängt, kann es teilweise auch erst ab einer bestimmten Flughöhe freigeschaltet werden. Eine günstige Angelegenheit ist Internet im Flugzeug für Nutzer in der Regel nicht.



Die meisten Airlines lassen sich die Buchung eines Internet-Pakets bisher gut bezahlen. So gibt es bei British Airways 250 kBit/s ab etwa 6 Euro und bei einem Kurzstreckenflug der Lufthansa zahlen Fluggäste für bis zu 150 kBit/s 3 Euro. Bei einem Lufthansa-Langstreckenflug kostet beispielsweise eine Stunde Internet 9 Euro und bei Eurowings bekommen Reisende in der Airbus A330-Flotte für fast 8 Euro 20 MB.



Es gibt aber auch Fluggesellschaften wie Air China (Inlandsflüge), die WLAN kostenlos anbieten. "Die Preise für Internet im Flugzeug variieren je nach Fluglinie sehr stark. Umso wichtiger ist es, sich vor dem Abflug schon über die Verfügbarkeit, Preise und mögliche Einschränkungen bei der entsprechenden Airline zu informieren", so Emunds.



Für Telekom-Kunden gibt es eine weitere Möglichkeit: Sie können das WLAN-Netz bestimmter Fluggesellschaften mit den Telekom-HotSpot-Zugangsdaten nutzen. Mit Telekom Inflight Europa können Passagiere damit auch in ausgewählten Flugzeugen etwa der Lufthansa oder Eurowings per WLAN für 1,49 Euro (brutto) pro angefangene zehn Minuten surfen. Auch außerhalb Europas soll das Inflight-Angebot bei verschiedenen Fluggesellschaften zur Verfügung stehen.



Bei vielen Fluglinien bezahlen Reisende hohe Preise und erhalten dafür nur eine geringe Menge Datenvolumen, wenn sie nicht gerade eine der wenigen Airlines erwischt haben, bei denen es Internet kostenfrei gibt. Zudem gelten die Datenpakete, in der Regel nur für einen Flug. Emunds rät daher abschließend: "Wer auf Internet im Flugzeug auf gar keinen Fall verzichten will, der sollte sich vorher genau überlegen, wofür er das Datenvolumen verwenden will."