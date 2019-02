The Citroenist Concept: Schlafe und arbeite

Grenzenlose Mobilität und uneingeschränkte Vernetzung: Dafür steht die Citroen-Studie SpaceTourer The Citroenist Concept. Sie feiert auf dem Genfer Automobilsalon (7. bis 17. März 2019) Weltpremiere.



Der kompakte Van ist laut des französischen Herstellers eine Kombination aus Lebensraum und Arbeitsort. Sein Innenraum-Konzept wurde gemeinsam mit Wohnmobil-Ausbauspezialist Pössl entwickelt. Herausgekommen sind dabei zwei Schlafplätze, ein Arbeitsplatz und eine sichere Verstaumöglichkeit für Fahrräder.



Mit 4,95 Meter Länge und 1,92 Meter Breite ist der aufgerüstete SpaceTourer vergleichsweise kompakt und wendig. Seine seitlichen Schiebetüren mit Keyless-Entry werden elektrisch gesteuert. Über die separat zu öffnende Heckscheibe kann der Kofferraum problemlos beladen werden. "Durch seine Höhe von 1,99 Meter kann das SpaceTourer The Citroenist Concept in Tiefgaragen fahren", heißt es bei Citroen.

