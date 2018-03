Tiguan-Bruder spricht jugendliche Kunden an

Anzeige

VW rollt den SUV-Markt von oben nach unten auf. Touareg (2002) und Tiguan (2003) kamen direkt nacheinander. Fast 15 Jahre später folgt jetzt der kleinere T-Roc.

Fahrzeugtyp: Geländewagen, Fahrzeugklasse: Sport Utility Vehicle. Einsatzort: nur in Ausnahmefällen abseits gut geteerter Straßen. Immerhin hat die Volkswagen-Familie ihrem jüngsten Kind einen elektronisch geregelten Allradantrieb in die Wiege gelegt – wenn man sich für eine der Zwei-Liter-Versionen (Benziner oder Diesel) entscheidet. Dieses Geburtsgeschenk nimmt der Fahrer gerne an: Für die mögliche Option, sich ins Gelände zu wagen eher selten. Häufig, weil die Kraftverteilung auf vier Räder die Traktion verbessert und bei hohem Drehmoment den Vortrieb stabilisiert.

Das Testfahrzeug in Zahlen Motor: Reihen-Vierzylinder Hubraum: 1984 ccm Leistung: 140 kW (190 PS) bei U/min: 4200 max. Drehmoment: 320 Nm bei U/min: 1500 Normverbr.: 6,7 Liter CO2-Emission: 153 g/km Testverbrauch: 9,4 Liter von 0-100 km/h: sec. Höchstgeschw.: km/h Länge/Breite: 4,23/1,82 m Höhe/Radstand: 1,57/2,59 m Leergewicht: 1495 kg Zuladung: 495 kg Kofferraum: 392 bis 1237Liter Tankinhalt: 55 Liter Anhängelast gebremst/ungebr.: 740/1900 kg Grundpreis: 30 900 Euro

T-Roc – das klingt ein wenig wie T-Rex. Anders als der Dinosaurier ist das jüngste Kind in der Volkswagen-Modellpalette jedoch weder riesig, noch schwer und unbeweglich. Im Gegenteil: Mit dem aktuell kräftigsten Motor, dem 190 PS starken Zweiliter-Vierzylinder wird das kompakte Sport Utility Vehicle wieselflink.