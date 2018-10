Tiguan mit Abenteuerlust

SUV sind keine echten Geländewagen, sondern für Stadtmenschen und deren Shoppingtour gebaut - so lautet eines der gängigsten Vorurteile gegenüber der beliebten Fahrzeugsparte. Dass ein SUV auch Waldschrat sein kann, will VW mit dem Tiguan Offroad beweisen.



Der Tiguan Offroad fährt dafür beispielsweise mit einer neu gestalteten Front vor, die nicht nur robust aussieht, sondern auch einen größeren Böschungswinkel ermöglicht und einen integrierten Triebwerkunterschutz aufweist. Zudem sind der Allradantrieb 4Motion mit Fahrprofilauswahl sowie die 4Motion Active Control serienmäßig an Bord - der Fahrer kann zwischen den Fahrmodi "Onroad'', "Offroad'' und "Snow'' wählen. Alle Antriebs- und Assistenzsysteme passen sich dann dem jeweiligen Untergrund und der Antriebssituation an.



Zum Offroad-Paket gehören außerdem unter anderem Kunststoffbeplankungen, eine schwarze Dachreling und schwarze Außenspiegelkappen sowie 18-Zoll Leichtmetallräder "Sebring" in schwarz.



Zum Start ist der Tiguan Offroad ab sofort mit dem 110 kW/150 PS TDI inklusive 7-Gang DSG und ab 40.925 Euro bestellbar. Weitere Diesel- und Benzinmotoren - alle mit 4x4 und DSG - werden folgen.

