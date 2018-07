Toller Sound oder peinliches Geröhre?

Anzeige

Bisher war der Abarth Spider um einiges teurer als sein japanischer Bruder, der Mazda MX5, mit dem er sich die Basis teilt. Doch das hat sich geändert und macht ihn für Oben-Ohne-Fans interessanter.

Die Optik des Turismo setzt ganz auf Nostalgie und Sportlichkeit. Mit der langen, mattschwarz lackierten Nase, dem Kofferraumdeckel in gleicher Farbe, zwei Hutzen in der Haube, der klassischen Heckkante und rot abgesetzten Elementen zieht der Spider die Blicke auf sich. Im Innenraum setzt sich die sportive Note fort, und auch hier sorgt die Farbe Rot für Akzente. Das Cockpit ist übersichtlich, und die Bedieninstrumente erklären sich schnell von selbst. Der zentral angeordnete Drehzahlmesser ist natürlich rot eingefärbt, und partiell kommt Alcantaraleder zum Einsatz.

Das fehlende Handschuhfach und zu wenig Ablagemöglichkeiten stellen die Insassen vor kleine Probleme, die auch der 140-Liter-Kofferraum nicht wirklich löst. Aber was macht das schon, schließlich steht der Fahrspaß bei diesem Auto im Vordergrund. Die Sitze geben guten Seitenhalt, könnten aber im Rückenbereich etwas straffer sein. Ungeeignet ist der schnittige Italiener für große Fahrer. Der nicht höhenverstellbare Sitz macht es ihnen schwer, eine bequeme Sitzposition zu finden. Schade ist auch, dass sich das Lenkrad nur in der Höhe und nicht in Längsrichtung verstellen lässt.