TomTom GO Premium: Wegweisender Wegweiser

Intelligenter, besser vernetzt und mit mehr Funktionen ausgerüstet - TomTom hat ein neues High-End-Navigationsgerät vorgestellt. Das kann viel mehr als nur den Weg weisen.



Das TomTom GO Premium hilft nicht nur dabei, den richtigen Weg zu finden, sondern es "unterstützt Fahrer über das gesamte Fahrerlebnis hinweg, angefangen noch vor dem Einsteigen ins Auto bis hin zu den letzten paar Schritten hin zum Ziel", so eine Mitteilung des Herstellers.



Mittels einer sogenannten IFTTT-Integration (If This Then That) kann der Navi-Nutzer das Gerät mit Smarthome-Funktionen koppeln, so dass sich beispielsweise das Garagentor automatisch öffnet, wenn er sich nähert. Mittels WiFi-Funktion werden Karten und Navi-Software immer auf dem neuesten Stand gehalten. Im Zusammenspiel mit einer App wird der Nutzer erinnert, wo sein Auto steht, auch seine Kontaktliste kann vom Navi genutzt werden, etwa für Benachrichtigungen über Ankunftszeiten.



Weil TomTom mit der Neuheit auch den Verkauf von 100 Millionen Navigationsprodukten feiert, ist das Gerät zusätzlich in der Sonderedition TomTom GO Premium X erhältlich mit gebürstetem, goldenem Rahmen.



Das TomTom GO Premium ist mit einem voll interaktiven 5- oder 6-Zoll Display im TomTom Online-Shop, bei ausgewählten E-Händlern und im stationären Handel für 329 Euro (5-Zoll) beziehungsweise 379 Euro (6-Zoll) zu haben.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 27.03.2019