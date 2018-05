Topmodel verbandelt mit dem Adam

Anzeige

"Germany's next Topmodel" heißt Toni. Die schöne junge Dame bekommt für ihr Aussehen nicht nur den begehrten Titel der populären Casting Show, sondern auch ein Auto: den Opel Adam in einer besonders modischen Version. Im glitzernden Finale setzte sich die 18-Jährige bei der großen Live-Show im Düsseldorfer ISS DOME gegen ihre drei Mitfinalistinnen durch.



Der Glamour-Faktor steigt: Bevor Backstage-Moderatorin Rebecca das cremeweiße Adam-Sondermodell mit Dachpaket und Grillspange in Fire Red als neues Auto für die Siegerin ankündigt, sorgen viele weitere nationale und internationale Stars in der Finalshow für Glanz. Die britische Sängerin und Schauspielerin Rita Ora rockt die Halle ebenso wie der kanadische Popsänger und Songwriter Shawn Mendes. Für kreischende Fans und beste Unterhaltung in deutscher Sprache stürmen Wincent Weiss und Cro mit ihren aktuellen Songs die Bühne.



Anlass zur Freude hat auch der Fernsehsender ProSieben: Das Finale der inzwischen 13. Staffel von "Germany's next Topmodel" erkämpft sich bei den 14- bis 49-Jährigen den besten Marktanteil seit 2013: immerhin 21,1 Prozent. Der stärkste Prime-Time-Konkurrent, RTL mit "Cobra 11" erzielt nur etwa die Hälfte davon.



Autobauer Opel ist bei der Casting-Show unermüdlich engagiert: Zur 2018er Staffel holen die Rüsselsheimer in zweifacher Hinsicht Verstärkung ins Boot. Deutschlands bekannteste Influencer-Schwestern, Anna Maria und Katharina Damm, zeigen auf ihren Social Media-Kanälen und auf der eigens zur Show eingerichteten Opel-Microsite Say-It-With-Opel.de, was passiert, wenn man sie jeweils mit ihrem persönlichen Opel zusammenbringt.



Darüber hinaus haben die beiden den Finaltag auf Instagram mit ihrer Community begleitet. Der freche City-Flitzer Adam ist derweil nicht solo zu Gast: Gesellschaft leistet ihm das Gute-Laune-SUV Opel Crossland X im ebenso stylishen Zweifarb-Look. Doch nun trennen sich die Wege der beiden Fahrzeuge, denn Toni nimmt ihren Adam ja mit.



Jutta Bernhard / mid, Lars Wallerang / mid