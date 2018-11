Tourenwagen in der Turbo-Ära

Die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) rast in die Turbo-Ära: BMW und Audi haben jetzt die ersten Testfahrten im Hinblick auf die Saison 2019 absolviert. Es ist ein neues Kapitel mit einem neuen Reglement und neuen Autos. Mercedes ist nicht mehr dabei, dafür steigt Aston Martin ein. Der britische Autobauer will beim Saisonauftakt in Hockenheim (3. bis 5. Mai 2019) an den Start gehen, mittelfristig ist der Einsatz von insgesamt vier Autos geplant.



Herzstück der nach dem sogenannten "Class-1-Reglement" modifizierten Boliden ist der neu entwickelte Vierzylinder-Turbomotor. Die bisherigen V8-Saugmotoren sind aufgrund des neuen Regelwerks Geschichte. Heißt: Fans und Fahrer dürfen sich über knapp 100 PS Mehrleistung freuen, also rund 600 PS. Neu ist auch die Aerodynamik: Heckflügel, Unterboden, Front- und Heckdiffusor wurden für die Saison 2019 per Reglement neu definiert. Für das neue Aggregat wurde auch die Kühlung angepasst.



Eine weitere Folge des neuen Motors ist der veränderte Sound, an den man sich gewöhnen muss. Doch die Fahrer äußern sich begeistert. Audi-Pilot Nico Müller: "Das neue DTM-Auto hat mächtig Bums und geht richtig vorwärts. Der Sound ist faszinierend. Ich möchte den Turbo auf keinen Fall mehr gegen den alten V8-Sauger eintauschen." Ex-Meister und BMW-Pilot Marco Wittmann: "Mir persönlich gefällt er sogar besser als der Sound der bisherigen Motoren. Er klingt zwar anders, aber er ist weder leise noch schlecht."



Audi und BMW nutzten die dreitägigen Tests in Estoril in Portugal, um wichtige Informationen für die weitere Vorbereitung und Entwicklung zu sammeln, denn homologiert werden die Boliden erst im März 2019. Die nächsten Tests stehen am 10./11. Dezember im südspanischen Jerez auf dem Programm.

