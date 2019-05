Tourenwagen in Zolder auf Zeitreise

Wenn die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) jetzt nach Zolder zurückkehrt, wird so manchem Rennfahrer-Haudegen warm ums Herz. Denn auf dem berühmten belgischen Kurs fand 1984 das erste Rennen der DTM-Historie statt.



Auf dem 4,011 km langen Traditionskurs in Belgien tritt auch der Fahrer an, der damals zur Geburtsstunde der DTM gewann: Harald Grohs. Im Alter von 75 Jahren startet der Oldie aus Essen im Rahmenprogramm bei den Tourenwagen Classics mit einem BMW M3. Es handelt sich zwar nicht um das Siegerauto von 1984, das war damals ein BMW 635 CSi, aber um ein Originalauto von Grohs: seinen schwarzen M3 aus der Saison 1987.



Insgesamt sind 29 Tourenwagen aus den 1980er- und 90er Jahren für den Saisonauftakt der Tourenwagen Classics in Zolder gemeldet. Das Gros der historischen Rennwagen bilden BMW M3 (E30) aus den 80ern, aber Fans können sich auch auf Klassiker wie den Ford Sierra RS500, den Mercedes 190E 2.5-16 oder einen Opel Astra DTM freuen.



"Ich kann es kaum erwarten. Ich habe in Zolder zahlreiche Rennen bestritten. Neben dem Nürburgring ist Zolder meine Heimstrecke", sagt Harald Grohs. Der Renn-Rentner ist jedoch nicht der einzige Fahrer auf Zeitreise in Zolder. In der Starterliste stehen unter anderem die früheren DTM-Piloten Armin Hahne, Kris Nissen, Eric van de Poele, Marc Hessel und Volker Schneider. Darüber hinaus werden die einstmals berühmten Rennfahrer am 18. Mai ab 12.30 Uhr an der Showbühne im Fan-Village auch noch eine gemeinsame Autogrammstunde geben.

