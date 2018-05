Toyota baut Hybrid für alle Klassen

Anzeige

Fahrer eines Autos mit Hybridmotor müssen sich keinen Kopf um Fahrverbote machen. Der japanische Fahrzeughersteller bietet entsprechende Antriebe in allen Modellgrößen an - vom Kleinwagen über den Familienkombi bis zum SUV. Mögliche Fahrverbote in deutschen Innenstädten, die Kommunen nach der Klage der EU-Kommission wegen zu hoher Stickoxidwerte gegebenenfalls kurzfristig verhängen, bringen Fahrer alternativ angetriebener Fahrzeuge nicht aus der Ruhe.



Längst muss es nicht mehr der Hybrid-Pionier Prius sein, der seit 1997 gebaut wird. Denn viele Hersteller bauen mittlerweile Autos mit alternativen Antrieben. Hinsichtlich Hybrid hat Toyota aber eine besonders breite Palette zu bieten.