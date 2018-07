Toyota fährt Hybrid-Rekord ein

Anzeige

Toyota gilt als einer der Pioniere bei Hybrid-Fahrzeugen. Jetzt hat der japanische Autobauer einen weiteren Rekord mit den umweltfreundlichen Autos eingefahren. Toyota verkaufte im ersten Halbjahr 2018 in Europa insgesamt 257.000 Fahrzeuge mit Hybridantrieb. Das entspricht einem Zuwachs von 23 Prozent. Der Anteil am Gesamtabsatz des Unternehmens liegt inzwischen bei 46 Prozent, in Westeuropa entscheiden sich sogar 58 Prozent der Neuwagenkäufer für ein Modell mit der Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor, so Toyota.



Großen Anteil an dem Erfolg hat der Toyota C-HR Hybrid, der 85 Prozent (67.200 Einheiten) des Gesamtvolumens der Baureihe stellt. Verkaufsrekorde verzeichneten auch der Yaris Hybrid mit 66.300 Einheiten, der Auris Hybrid mit 49.600 Fahrzeugen und der RAV4 Hybrid mit 37.200 Einheiten. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 521.200 Fahrzeuge der Marke Toyota verkauft - ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Die noble Toyota-Tochter Lexus legte im gleichen Zeitraum um sieben Prozent auf 38.500 Neuzulassungen zu. Die Premiummarke, die in allen Baureihen Hybridfahrzeuge anbietet, kommt in Europa auf einen Hybridanteil von 62 Prozent.



"Den Erfolg im ersten Halbjahr haben wir vor allem unserer Elektrifizierungsstrategie zu verdanken", sagt Dr. Johan van Zyl, Präsident und CEO von Toyota Motor Europe. Die mittlerweile 16 Toyota- und Lexus-Modelle mit selbstladendem hybridelektrischem Antrieb stellen offiziellen Angaben zufolge inzwischen 46 Prozent des gesamten Verkaufsvolumens. "Ich gehe davon aus, dass sich diese Entwicklung fortsetzt und dass 2018 für Toyota erneut ein starkes Jahr mit steigendem Absatz insbesondere bei den Hybridfahrzeugen wird", so Johan van Zyl weiter.