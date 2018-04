Toyota: Fahrspaß pur mit dem Yaris GRMN

Anzeige

Nichts ist unmöglich, das verspricht Toyota schon seit Jahren. Und genau deshalb haben die Japaner den Yaris GRMN auf die Räder gestellt. Der Yaris WRC und die Rückkehr in die Rallye-Weltmeisterschaft haben den Autobauer dabei inspiriert. Mit diesem kleinen Flitzer ist in der Tat nichts mehr unmöglich. Der Motor-Informations-Dienst (mid) durfte das live erfahren.



Toyota GAZOO Racing, die Dachmarke zu den weltweiten Motorsport-Aktivitäten von Toyota, hat sich als Ziel gesetzt, auf Basis der Motorsport-Erfahrung immer bessere Autos zu entwickeln, die Menschen zum Fahren zu inspirieren und für die Marke Toyota zu begeistern. Mit dem Yaris GRMN ist das sehr gut gelungen. Optisch unterscheidet sich der Master of Nürburgring - so der ausgeschriebene Name des im B-Segment angesiedelten Kleinwagens - nur durch wenige dezente Details von seinem ruhigeren Bruder: Heckspoiler, Diffusor und das mittig angeordnete ovale Auspuffendrohr lassen erahnen, dass diese Ausfahrt alles andere als gemütlich wird. Allgemein haben die Japaner den Hot Hatch aber sehr unauffällig gehalten und ihm, angepasst an den Rallye-Yaris, einen Wiedererkennungswert gegeben, denn es gibt den GRMN ausschließlich im weißen Mantel mit schwarzem Hut, verziert mit fast minimalistischen schwarz-roten Accessoires rundherum.



Dezent und unauffällig ist aber lediglich das Kleid des spritzigen Japaners. Der 1,8 Liter Benzinmotor mit Kompressor und eigenem Kühlaggregat leistet 212 PS bei einem maximalen Drehmoment von 250 Newtonmetern. Der Bursche sprintet in unter 6,4 Sekunden von 0 auf 100. Elektronisch abgeregelt wird erst bei 230 km/h Spitze. Das garantiert Fahrspaß pur - bei einem Leichtgewicht von rund 1.135 Kilogramm.



Und welcher Ort wäre für eine ausgiebige Spaßfahrt besser geeignet als der Flugplatz in Meinerzhagen? Gerade asphaltierte Strecke, das Ende erst weit am Horizont sichtbar, ein kleiner abgesteckter Parcours für Slalom- und Kurvenfahrten. Dieses Ambiente lässt sich auch Rallye-Weltmeisterin Isolde Holderied nicht entgehen und lädt zur morgendlichen Wachmacher-Runde auf dem Beifahrersitz ein. Quietschende Reifen, angezogene Handbremse, linker Fuß am Bremspedal und im rechten Fuß jede Menge Blei - das zaubert ein breites Grinsen ins Gesicht und macht Lust darauf, das Steuer selbst zu übernehmen.



Zunächst steigen wir in den 100 PS schwächer motorisierten Yaris. Schon die 111 PS machen Spaß und überraschen positiv. Der Kleine lässt sich souverän um die Pylonen zirkeln und beschleunigt solide. Doch merkt man sofort, dass dieses Fahrzeug rein für den gesetzten Gebrauch auf der Straße entwickelt wurde. Doch nun wollen wir endlich mehr und steigen um in die Rennmaschine. Sofort fällt auf: Der Yaris GRMN schreit nach Fahrspaß. Der Sound aus dem Endrohr ertönt munter und beim Anfahren spürt man die aus dem Motorsport ableiteten Fahreigenschaften. Kupplung und Schaltung sind wesentlich straffer, die Lenkung sehr viel direkter, die Beschleunigung fast schon brutal. Das vermittelt sofortiges Vertrauen in den kleinen Giftzwerg und motiviert zum spritzigen Fahren.



Auf der knapp 1.200 Meter langen Landebahn des kleinen Flugplatzes sprintet der Yaris GRMN in Windeseile voran, bevor wir die Bremse treten müssen und ihn in die Kurve schmeißen. Das Wendemanöver nimmt er ohne auszubrechen, fast wie auf Schienen fixiert. Zurück geht es im Zickzack um die aufgestellten Pylonen. Den schnellen Wechsel von links nach rechts meistert der Japan-Flitzer mit schier unglaublicher Bodenhaftung - da ist auch bei Tempo 60 noch Luft nach oben! Nach einem kurzen Beschleunigungsweg steuern wir am Ende der Landebahn in eine mit engem Auslauf abgesteckte Kurve. Ein kurzer Tritt aufs Bremspedal, einen Gang runter und los geht die Rundfahrt. Ohne zu Übersteuern flitzt der Yaris GRMN wie am Asphalt festgenagelt durch die Rechts-Kurve und nimmt die nach links laufende Kurvenausfahrt ohne ins Wanken zu geraten.



GAZOO bedeutet ins Englische übersetzt "Garage", also zu Deutsch "Werkstatt", ein sehr persönlicher Ort, an dem Menschen zusammen daran tüfteln, kleinste Details zu verbessern, mit dem Ziel, immer bessere Fahrzeuge zu bieten. Der Name verkörpert also den Geist, der Toyota GAZOO Racing antreibt. Und genau dieser Geist wird bei jeder Ausfahrt mit dem Yaris GRMN geweckt.



Bianca Burger / mid