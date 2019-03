Toyota feiert den MR2

"Mister Two" lässt grüßen. Die Kölner Toyota-Collection gestaltet einen Themen-Tag rund um den kultigen Sportwagen MR2. Sportlichkeit durch Mittelmotor und Hinterradantrieb, dafür steht der von seinen Fans liebevoll "Mister Two" genannte Japaner. Am Samstag, 6. April, feiert die Toyota Collection den zweisitzigen Kultsportwagen mit einem eigenen Thementag. Von 10 bis 14 Uhr dreht sich bei der einzigartigen Fahrzeugsammlung auf dem Gelände von Toyota Deutschland (Toyota Allee 2, 50858 Köln) alles um den vor 35 Jahren vorgestellten MR2. Der Eintritt ist frei.



Auf einer eigenen Präsentationsfläche werden zwölf Exemplare aus drei Generationen MR2 ins Rampenlicht gesetzt. Die Modellbezeichnung MR2 steht für "Midship Runabout 2-seater" - frei übersetzt also ein kleiner, zweisitziger Mittelmotor-Sportwagen. Vom mit Kanten gezeichneten, keilförmigen Coupé über Open-Air-Versionen mit T-Bar und seltene Sondermodelle bis hin zum schnellen Roadster sind alle wichtigen Varianten des Mittelmotor-Sportlers vertreten.

