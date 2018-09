Toyota feiert Hybrid-Jubiläum

Bei Hybrid-Fahrzeugen gilt Toyota als einer der Pioniere. Da überrascht es kaum, dass der japanische Autohersteller jetzt das zweimillionste Hybrid-Fahrzeug in Europa verkauft hat. Das Jubiläumsmodell ist ein Toyota C-HR, der an eine Kundin in Polen geht. Seit dem Jahr 2000 setzt Toyota auf Fahrzeuge mit der Kraft der zwei Herzen. Schon 2011 entschied sich jeder zehnte Toyota-Kunde für die Kombination aus Benzin- und Elektromotor. 2018 liegt der Hybridanteil laut Hersteller sogar bei 47 Prozent, die frühere Alternative wird damit immer mehr zur ersten Wahl.



"Es ist keine Überraschung, dass unser zweimillionster Hybrid in Europa ein C-HR ist, unser aktuell beliebtestes Hybridmodell", sagt Matthew Harrison, bei Toyota Vize-Präsident für Vertrieb und Marketing. Man freue sich sehr darüber, dass die erweiterte Hybridpalette immer mehr Kunden überzeugt: "Durch deren Vertrauen und unsere unangefochtene Vorreiterrolle werden wir unser Ziel von einem europaweiten Hybridanteil von 50 Prozent bis 2020 erreichen."

