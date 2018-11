Toyota Feuer und Flamme für Olympia

Toyota feiert bei den Olympischen Spielen ein Comeback: Nach den Spielen in Tokio 1964, in Sapporo 1972 und in Nagano 1998 ist der japanische Autobauer in seinem Heimatland wieder als Mobilitätspartner mit an Bord.



Als Partner des Organisationskomitees der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 präsentiert Toyota den olympischen Fackellauf, der Hersteller stellt unter anderem das Führungsfahrzeug. Für das Unternehmen und Toyota-Vizepräsident Mitsuru Kawai ist die Teilnahme mehr als eine Werbeplattform, und es geht um mehr als das olympische Motto "Dabeisein ist alles!": Kawai selbst war Fackelläufer der Olympischen Winterspiele 1998. Er sagt: "Die Fackel verkörpert den olympischen Geist. Ich spüre noch heute das Gewicht der Verantwortung und Tradition, für die sie steht."



Toyota ist seit 2015 offizieller weltweiter Mobilitätspartner des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC).

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 30.11.2018