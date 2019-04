Toyota gibt Hybrid-Patente frei

Toyota hat die Freigabe von fast 24.000 Patenten aus über 20 Jahren Hybridtechnik-Entwicklung zur gebührenfreien Nutzung angekündigt. Darüber hinaus bietet der Autobauer anderen Automobilherstellern eine kostenpflichtige technische Unterstützung bei Entwicklung und Verkauf elektrifizierter Fahrzeuge an, wenn die Motoren, Batterien, Steuergeräte und andere Komponenten von Toyota für ihre eigenen Antriebe nutzen.



"Die Zeit der Zusammenarbeit ist gekommen", sagt Shigeki Terashi, Vorstandsmitglied und Executive Vice President der Toyota Motor Corporation. "Wir erhalten sehr viele Anfragen zu unseren Elektrifizierungs-Systemen von Unternehmen die erkannt haben, dass Hybridantriebe und andere elektrifizierte Fahrzeugtechnologien noch beliebter werden müssen." Wenn die Zahl der elektrifizierten Fahrzeuge in den nächsten zehn Jahren steige, werde sie zum Standard. Diesen Prozess wolle man unterstützen.



Bei den gebührenfreien Patenten handelt es sich um Techniken insbesondere aus Hybridfahrzeugen, die dazu beigetragen haben, die Leistung der Antriebstechnik zu verbessern, ihre Größe zu verringern und die Kosten zu senken. Dabei geht es vor allem um Elektromotoren, Steuergeräte und Systemsteuerungen, die in verschiedenen elektrifizierten Antriebssystemen - etwa in Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeugen - zum Einsatz kommen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 03.04.2019