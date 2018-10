Toyota-Hybridgetriebe kommen jetzt auch aus Polen

Diesel sucht man bei Toyota seit Jahren vergebens, die Japaner setzen ganz auf Hybrid-Technik. Europäische Toyota-Modelle werden künftig mit Hybridgetrieben aus Polen ausgerüstet.



Auf der in Walbrzych eingerichteten Fertigungslinie für die vierte Getriebe-Generation entstehen Hybridgetriebe vor allem für den neuen Toyota Corolla Hybrid sowie den Toyota C-HR Hybrid. Walbrzych ist das erste Toyota-Werk außerhalb Asiens, in dem die komplexen Bauteile gefertigt werden.



"Wir haben Europas Weg der Elektrifizierung im Jahr 2000 mit unserem ersten Hybridmodell in Europa begonnen. Heute ist fast jedes zweite Toyota Fahrzeug ein Hybrid und unser Hybridabsatz wächst kontinuierlich", so Dr. Johan van Zyl, Präsident und CEO von Toyota Motor Europe. Diese Technologie sei ein wichtiges Aushängeschild der Marke.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 30.10.2018