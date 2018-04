Toyota im Katastrophenschutz aktiv

Anzeige

Immer wieder blicken Automobil-Hersteller über den Tellerrand hinaus und engagieren sich für humanitäre Projekte. Toyota will jetzt gemeinsam mit japanischen Firmen ein Warnsystem für Naturkatastrophen einführen.



Dass Toyotas Heimatland Japan in besonderem Maße von Naturkatastrophen bedroht ist, zeigt nicht nur der Tsunami und der anschließende Reaktorunfall von 2011. Regelmäßig kommt es in dem Land zu Erdbeben. Toyota will zusammen mit den beiden japanischen Unternehmen KDDI und OYO ein Informationssystem aufbauen, dass mittels Seismografen und anderer Messgeräte, aber auch mit Hilfe der Testdaten von vernetzten Fahrzeugen örtliche Behörden in betroffenen Gebieten mit Informationen versorgt, etwa zur Befahrbarkeit von Straßen und dem generellen Zustand der örtlichen Infrastruktur nach einer Naturkatastrophe.