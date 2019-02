Toyota Mirai: Fahrdienst knackt Millionen-Marke

Eine Million Kilometer in 15 Monaten - eine stolze Bilanz. Die zieht jetzt der Fahrdienst CleverShuttle. Mit seinen 45 wasserstoffbetriebenen Toyota Mirai hat er diese runde Strecke absolviert - und dabei emissionslos über 170.000 Fahrgäste befördert.



"Das Angebot des Unternehmens, an dem seit 2015 die Deutsche Bahn beteiligt ist, nutzen vor allem technik- und umweltinteressierte Menschen, die CO2 neutral transportiert werden möchten", heißt es bei Hersteller Toyota. Gebucht werde per App, die Kunden würden abgeholt und zum gewünschten Ziel gefahren. Und weiter: "Durch die Bündelung von Fahrgästen mit ähnlichen Routen sorgt der Fahrdienst für günstige Preise, die bis zu 40 Prozent unter den üblichen Beförderungspreisen konventioneller Taxis liegen."



Los ging's im September 2017 mit 20 Mirai in Hamburg. Inzwischen sind 45 der Brennstoffzellen-Limousinen im Einsatz, auch in München und Stuttgart.

