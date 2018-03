Toyota: Neuer Aygo feiert in Genf Premiere

Anzeige

Wenn die gesamte Automobilwelt vom 8. bis 18. März ihre Augen auf Genf richtet, kommt ein Kleiner ganz groß raus: der neue Toyota Aygo. Denn der frische Japaner feiert auf dem Genfer Automobilsalon seine Weltpremiere. Besseres Handling, eine wertige Ausstattung und Toyota Safety Sense sollen den Aygo erneut zu einem Erfolgsgaranten im A-Segment machen.



Dass diese Hoffnung nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigen die Verkaufszahlen in Europa: 85.000 Kunden haben sich auf unserem Kontinent für den kleinen Stadtflitzer entschieden. 6,6 Prozent Marktanteil sprechen für sich. Damit die Fans des Aygo ihrem Traumauto auch weiterhin die Stoß-Stange halten, dafür sollen jetzt mehr individuelle Designelemente sorgen. Auf diese Art und Weise lassen sich Aygo x, Aygo x-play und Aygo x-clusiv klarer voneinander unterscheiden.



Die beiden Editionsmodelle x-cite und x-me setzen zudem voll auf die Design-Karte. Während der x-cite in einer extrovertierten Zweifarblackierung mit Magenta als Grundton daher kommt, zeigt sich der x-me dynamisch schwarz mit markanten, in blau-grünen Cyan gehaltenen Elementen und sportlichen Details.



Der Aygo x-play touch spielt in den neuen Ausstattungslinien eine tragende Rolle. Er kommt mit zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten und serienmäßigen Komfort-Features wie Klimaanlage und dem sieben Zoll großen Multimedia-Touchscreen. Die x-clusiv Variante baut darauf auf und ist zudem an den Zweifarblackierungen mit zwei verschiedenen Grundtönen wie auch an 15-Zoll-Leichtmetallrädern im Doppelspeichen-Design, Sitzen mit Teilleder-Bezügen, Klimaautomatik sowie Smart Entry-System zu erkennen. Serienmäßig hält hier auch das Sicherheitssystem Toyota Safety Sense mit Pre-Collision System und Spurhalteassistent Einzug in die Modellreihe.