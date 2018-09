Toyota Prius mit Auflade-Helfer

Toyota Kunden erhalten beim Kauf eines Prius Plug-in Hybrid nun eine kostenfreie Webasto Pure Wallbox. Bereits mit 3,7 kW Ladeleistung wird die Lithium-Ionen-Batterie des Prius Plug-in Hybrid in rund zwei Stunden vollständig geladen. Durch die auf bis zu 22 kW skalierbare Ladeleistung ist die Wallbox zudem bereits heute für künftige Entwicklungen in der Elektromobilität gewappnet. So lassen sich laut dem Hersteller Elektro- und Hybridfahrzeuge bis zu zehnmal schneller aufladen als mit einer herkömmlichen Schuko-Steckdose.



Installiert werden kann die Ladestation in der Garage oder Tiefgarage, unter dem Carport oder auf einem Stellplatz. Dank des 4,5 Meter langen Kabels lässt sich der Prius Plug-in auch aus einiger Entfernung mit der Wallbox verbinden. Für die Montage der Ladestation kann der Kunde den Service von Webasto in Anspruch nehmen oder einen Elektrofachbetrieb seiner Wahl beauftragen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 12.09.2018