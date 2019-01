Toyota RAV4 Hybrid FWD: Moderner denn je

Er darf getrost als Urahn seiner Art gelten: 1994 begründete der damals neuartige Toyota RAV4 das heute seit vielen Jahren boomende Segment der SUV. Den Begriff, der für "Sport Utility Vehicle" steht, interpretierte Toyota damals um in "Recreation Active Vehicle", also aktives Freizeitfahrzeug. Mit Einzelradaufhängung und Allradantrieb vereinte der RAV4 den Komfort eines Pkw mit den Kletterkünsten eines Geländewagens. Am 26. Januar 2019 schlägt die Stunde der neuen, fünften RAV4-Generation: Schicker und stärker denn je und weiterhin mit Hybrid-Technik.



Ein herausfordernder Offroad-Parcours nahe Castellnou de Bages nördlich von Barcelona: Geschickt, kraftvoll, ja schier unaufhaltsam wühlt sich ein schnittig designter Mittelklasse-SUV durch schwierigste Offroadpassagen. Möglich macht's beim neuen Toyota RAV4 Hybrid der Allradantrieb. Während ein 2,5-Liter-Benziner und ein 88 kW starker Elektromotor Antriebskraft auf die Vorderräder lenken, erledigt dies hinten ein weiterer E-Antrieb. Zusammen kommen sie auf 222 PS Systemleistung und sorgen für einen Standardsprint auf 100 km/h in 8,1 Sekunden: Der Toyota RAV4 Hybrid AWD ist ein veritabler Allrounder für alles zwischen Glamour und Gelände.



Doch Toyota will auch Familien etwas bieten, denen Frontantrieb genügt. Sie können sich getrost 3.000 Euro Aufpreis für die AWD-Variante sparen und begnügen sich mit dem Fronttriebler RAV4 Hybrid FWD: 218 System-PS und dank der neu entwickelten, intelligenten Kombination aus Benzin- und Elektroantrieb nur 4,5 l/100 km Normverbrauch. Das Drehmoment des Hybridantriebs summiert sich auf 221 Newtonmeter, die zwischen 3.600 und 5.200 Touren für mächtig Druck sorgen. Bei unseren Testfahrten macht die Kombination mit einem CVT-Getriebe einen weitgehend sehr guten Eindruck. Nur unter Last dauert manchmal die Suche nach der richtigen Motordrehzahl zu lange, was aber rein akustisch sehr dezent geschieht. Den versprochenen Normverbrauch überschreiten wir mit 5,9 Liter in üblichem Rahmen.



Dass sich der Toyota RAV4 Hybrid FWD sehr bequem und dennoch auf Wunsch auch dynamisch fährt, liegt vor allem an der brandneuen TNGA-Plattform des Midsize-SUV. Damit ist die fünfte RAV4-Generation im Vergleich zum Vorgänger breiter und hat einen längeren Radstand sowie kürzere Überhänge (für mehr Innenraum), ist um 57 Prozent verwindungssteifer und hat einen tieferen Schwerpunkt (beides wertvoll für die Fahrdynamik), obwohl die Bodenfreiheit um 1,5 Zentimeter gewachsen ist. Die Ergonomie ist imposant in Toyotas vielseitigem Freiheitvehikel: Vorne herrscht viel Platz, hinten haben auch Sitzriesen auf Langstrecke genug Bein-, Kopf- und Schulterfreiheit.



All das könnte theoretisch zu Lasten des Kofferraums gehen, tut es aber nicht. Ganz im Gegenteil: Der Toyota RAV4 glänzt mit "Best-in-class"-Werten von 580 bis maximal 1.690 Liter Gepäckvolumen. Der Normalwert liegt stolze 79 Liter über dem des Vorgängers und 110 Liter über dem des Hauptkonkurrenten VW Tiguan. Außerdem kriegt es der neue RAV4 mit dem Ford Kuga, Honda CR-V und Nissan Qashqai zu tun. Der 4,60 Meter lange Toyota genehmigt sich zwar mehr Außenlänge als die angepeilten Rivalen - der Klassenbestseller Tiguan ist um 14 Zentimeter kürzer. Das kleine Manko gleicht der RAV4 aber preislich aus: Als 2,0-Liter-Benziner mit 175 PS ist er schon ab 29.990 Euro zu haben. Der vergleichbare VW Tiguan 1.5 TSI mit nur 150 PS kostet fast genauso viel (29.150). Der Toyota RAV4 Hybrid FWD ist ab 32.990 zu haben, die Allradvariante ab 35.990 Euro. Damit vergleichbar ist ein VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion, der mit 41.275 Euro zu Buche schlägt.



Wichtig bei der Preisfrage: Toyota hat den RAV4 schon serienmäßig ungewöhnlich gut ausgestattet. Bereits die geringste von sechs Versionen verwöhnt ihren Besitzer ab Werk mit LED-Scheinwerfern, 17 Zoll-Leichtmetallfelgen, Klimaautomatik und dem "Toyota Safety Sense"-System. Dazu gehört eine intelligente, adaptive Temporegelung, die das Auto von 0 km/h bis Topspeed steuert. Die Verantwortung bleibt dabei voll beim RAV4-Fahrer, der damit aber längere Stop-and-go-Fahrten auf der Autobahn extrem komfortabel bewältigt.



Noch eine Besonderheit, die der neue Toyota RAV4 zu bieten hat: "Smart View Mirror" heißt ein elektrochromatischer Innenspiegel, der vom Umfeld hinter dem Fahrzeug eine kamerabasierte Panorama-Ansicht abbildet. Vorteil gegenüber konventionellen Innenspiegeln: Große Insassen auf der Rückbank oder ein dachhoch beladener Kofferraum versperren nicht mehr die Sicht nach hinten. Das System lässt sich von der Monitor-Darstellung auf klassischen Spiegel umstellen - etwa, wenn Sonneneinstrahlung mit starken Reflexen auf dem Bildschirm nervt. Nach kurzer Eingewöhnung ist der smarte Innenspiegel jedoch extrem hilfreich. Der RAV4 bietet als erstes europäisches Fahrzeug des sogenannten D-Segments dieses Feature.



Toyota-Boss Akio Toyoda hatte zur Entwicklung der fünften RAV4-Generation die Devise ausgegeben: "Keine langweiligen Autos mehr". Diesen Anspruch haben seine Leute mit dem neuen RAV4 beherzigt und geradezu übererfüllt. Denn seine technischen und praktischen Vorzüge sind auch noch in eine extravagante und gefällige Hülle verpackt. Mit prägnanten Ecken und Kanten, die sich in Summe zu einem harmonischen Gesamtbild vereinen. Somit tritt der SUV-Urahn Toyota RAV4 in jüngster Generation seiner immer vielfältigeren Konkurrenz stärker denn je entgegen.



Ralf Schütze/mid





Technische Daten Toyota RAV4 Hybrid FWD:

Fünftüriger, fünfsitziger Hybrid-Kompakt-SUV, Länge/Breite (o.Spiegel)/Höhe/Radstand in mm: 4.600/1.855/1.685/2.690, Leergewicht: 1.590 kg, Zuladung: 545 kg, Anhängelast gebremst/ungebremst: 1.650/750 kg, Kofferraumvolumen: 580 - 1.690 l, Tankinhalt: 55 l, Preis: 32.990 Euro.

Antrieb Verbrenner: Vierzylinder-Benziner, Hubraum: 2.487 ccm. Antrieb E-Motor: Leistung: 88 kW, maximales Drehmoment: 202 Nm; Systemleistung: 160 kW/218 PS, max. Drehmoment: 221 Nm von 3.600 bis 5.200/min; Nickel-Metall-Hydrid-Batterie: Akkukapazität: 6,5 Ah, CVT-Getriebe, 0 bis 100 km/h: 8,4 s, Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h, Vorderradantrieb, Normverbrauch: 4,5 l/100 km, CO2-Emission: 102 g/km.

