Toyota RAV4 startet bei 29.990 Euro

Der RAV4 ist für Toyota eine sichere Bank. Jetzt fährt das Kompakt-SUV in der fünften Modellgeneration vor. Die Preisliste startet bei 29.990 Euro. Und die Japaner haben kräftig aufgerüstet. So hat die Einstiegsversion unter anderem Voll-LED-Scheinwerfer, Klimaanlage, Audiosystem mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie 4,2-Zoll-TFT-Farbdisplay an Bord.



Für die Sicherheit sorgen sollen das Notrufsystem eCall, das bei auslösenden Airbags automatisch die Rettungskräfte alarmiert, sowie das Safety Sense System. Das Pre-Collision Notbremssystem beispielsweise erkennt nicht nur andere Autos, sondern auch Fußgänger und Fahrradfahrer. Serienmäßig sind außerdem eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) und ein Spurhaltesystem.



Der RAV4 steht mit zwei Motorisierungen beim Händler: Neben einem 2,0-Liter-Benziner mit 125 kW/170 PS km ist ein neuer Hybridantrieb erhältlich. Die Systemleistung beträgt laut Toyota bei 163 kW/222 PS.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 14.12.2018