Toyota träumt von der Rallye-Krönung

Am anderen Ende der Welt greift Toyota nach der Rallye-Krone. Denn das GAZOO-Racing-Team reist mit großer Zuversicht zum Finale der Rallye-Weltmeisterschaft 2018 nach Australien. "Down Under" fällt vom 15. bis 18. November 2018 die Entscheidung - bei Fahrern und Hersteller. Nach dem dritten Platz in der Comeback-Saison 2017 wäre der Titelgewinn bereits im zweiten Jahr die Krönung.



Bei den Fahrern liegt Ott Tänak aktuell auf Platz drei, hat aber bei nur 23 Punkten Rückstand noch alle Möglichkeiten. Esapekka Lappi und Jari-Matti Latvala komplettieren die Top fünf in den anderen beiden Toyota Yaris WRC. Die Rallye Australien umfasst verschiedene Schotterpisten, von engen und kurvigen Strecken durch Wälder bis hin zu offenen und schnellen, aber staubigen Landstraßen.



"Es war eine aufregende Saison mit vielen Höhen und Tiefen, jetzt ist alles vorbereitet für ein spannendes Finale in Australien. Wir haben eine große Chance vor uns: Bereits im zweiten Jahr eine Meisterschaft zu gewinnen, wäre fantastisch", sagt Teamchef Tommi Mäkinen. Wie immer werde es nicht einfach, aber man könne aus gutem Grund zuversichtlich: "Wir haben in Großbritannien und Spanien eine gute Leistung auf Schotter gezeigt und konnten einige Verbesserungen unter diesen Bedingungen erzielen."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 12.11.2018