Toyota und PSA vertiefen Joint Venture

Die Autokonzerne Toyota und PSA kooperieren schon seit 2012. Der Toyota Proace läuft seit sechs Jahren im französischen PSA-Werk Hordain vom Band. Jetzt vertiefen Japaner und Franzosen ihr Joint Venture. Ab Ende 2019 will PSA die Nutzfahrzeugpalette erweitern, die an Toyota Motor Europe (TME) geliefert wird. Künftig soll unter der Marke Toyota auch ein kompakter Transporter vertrieben werden, der aus dem spanischen Werk in Vigo stammt.



Und es geht noch weiter: Im Januar 2021 will Toyota das Werk Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech im tschechischen Kolin finanziell übernehmen. Dort werden die Kleinwagen Peugeot 108, Citroen C1 und Toyota Aygo produziert.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 30.11.2018