Toyota und Subaru: Gemeinsam in die Zukunft

Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren: Bei der anstehenden Herausforderungen bündeln viele Autobauer ihre Kräfte und wollen gemeinsam auf der Überholspur fahren. In Deutschland bilden sogar die beiden Erzrivalen BMW und Mercedes in Teilbereichen eine Allianz.



Auch in Fernost haben Unternehmen die Zeichen der Zeit erkannt. Und aus diesem Grund haben jetzt Toyota und Subaru die gemeinsame Entwicklung einer Plattform vereinbart. Dort geht es dann um batterieelektrische Fahrzeuge sowie ein C-Segment-SUV-Modell mit Elektroantrieb für beide Marken.



Und wie sind die Rollen verteilt? Subaru bringt seine langjährige Allradkompetenz mit und Toyota steuert seine Elektrifizierungstechnologien bei, heißt es. In der Kooperation stellen sich die beiden Partner der Aufgabe, attraktive Produkte mit einer Anziehungskraft zu entwickeln, die nur Fahrzeuge mit Elektroantrieb bieten können.



Die Automobilindustrie befindet sich im grundlegenden Wandel. Darauf reagieren die Hersteller mit besonderen Maßnahmen. "Vor dem Hintergrund vielfältiger Herausforderungen in den Bereichen Konnektivität, autonomes oder unterstütztes Fahren, neue Mobilitäts- und Carsharing-Dienste sowie elektrifizierte Antriebe und Komponenten müssen Subaru und Toyota ihre technische Entwicklung in einem breiteren Spektrum vorantreiben", teilen die Autobauer mit. Die geschlossene Vereinbarung markiere eine neue Ära der Zusammenarbeit.

