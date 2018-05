Toyota und Suzuki rücken näher zusammen

Anzeige

Konzertierte Produktion und Marketing treten auf den Plan bei Toyota und Suzuki. Gemeinsame Sache machen die beiden japanischen Autohersteller schon seit Anfang 2017. Doch nun nimmt das Joint Venture konkrete Formen an. Toyota und Suzuki haben die gegenseitige Lieferung von Fahrzeugen für den indischen Markt und weitere gemeinsame Projekte vereinbart.



Drei Vorhaben stehen im Vordergrund: Toyota will Suzuki bei der Entwicklung eines kompakten, hocheffizienten Antriebsstrangs unterstützen, zweitens produziert Toyota Kirloskar Motor Private Ltd. (TKM) von Suzuki entwickelte Modelle, die über das Toyota- und Suzuki-Handelsnetz in Indien verkauft werden. Und drittens sollen die von Suzuki entwickelten Modelle von Indien nach Afrika und in andere Märkte geliefert werden, wobei man die bestehenden Vertriebsnetze nutzen und die Zusammenarbeit in den Bereichen Logistik und Dienstleistungen ausbauen will.