Toyota-Werkstätten überzeugen

Für Kundenzufriedenheit braucht es mehr als nur guten Service und Fachkenntnis. Kunden haben oftmals ein feines Gespür dafür, wie Unternehmen und deren Vertreter gestrickt sind - Fairness spielt dabei häufig eine entscheidende Rolle. Toyota ist auf diesem Sektor ganz vorn.



Der Deutsche Fairness-Preis geht wie im Vorjahr an die Vertragspartner von Toyota in Deutschland für die fairsten Kfz-Werkstätten. Das haben das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Fernsehsender n-tv im Rahmen einer Befragung von 50.000 Verbrauchern ermittelt. Insgesamt 547 Firmen wurden auf ihre Fairness hin bewertet. Entscheidend waren dabei die drei Leistungsbereiche Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz. Toyota konnte in allen drei Bereichen überzeugen und ist Gesamtsieger bei den Kfz-Vertragswerkstätten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 24.10.2018