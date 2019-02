Traumurlaub mit gebrauchtem Reisemobil

Die Caravaning-Branche fährt auf Rekordkurs. Doch nicht jeder kann sich ein mit allen Extras ausgestattetes Wohnmobil leisten. Das bedeutet aber nicht, dass Camping-Freunde auf ihren Traum-Urlaub auf Rädern verzichten müssen. Auch gebrauchte Caravans und Reisemobile sind begehrt.



Laut Auswertungen des Deutschen Caravaning Handels-Verbandes DCHV, basierend auf den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), erreichten die Besitzumschreibungen 2018 einen Höchststand. 147.442 gebrauchte Freizeitfahrzeuge wechselten den Besitzer, das entspricht einem Zuwachs von immerhin 6,2 Prozent. Immer mehr Caravaning-Neulinge nutzen die Gebrauchtfahrzeuge als günstigen Einstieg in die Reiseform.



Doch Vorsicht ist geboten: Besonders für Einsteiger wird das Angebot gebrauchter Freizeitfahrzeuge schnell unübersichtlich. Orientierung gibt hier eine ausführliche Beratung beim Fachhändler, der zudem auch mit Gewährleistung und Service rund um das gebrauchte Traummobil dienen kann. Aber auch bei einem Kauf aus privater Hand lohnt es sich die Expertise des Caravaning-Fachhändlers zu nutzen und ein Gutachten über Wert und Zustand des begehrten Fahrzeuges erstellen zu lassen.



Wichtig: Alle verkehrstechnischen Funktionen des Fahrzeugs sollten vom Fachmann geprüft werden: also Bremsen, Lichtanlage, Reifen und bei Reisemobilen der Zustand des Motors. Entscheidend für den Wert eines gebrauchten Freizeitfahrzeugs ist laut der DCHV-Experten vor allem die Qualität des Wohnaufbaus. Kondenswasser durch mangelnde Lüftung oder kleine Undichtigkeiten können dem Wohnaufbau mit den Jahren schädigen. Den Dichtungen um Fenster und Durchbrüche gilt daher besondere Aufmerksamkeit.



Auch die Duschwanne im Bad sollte auf Risse und Beschädigungen untersucht werden. Durch sie kann Nässe an den Unterboden gelangen. Zeigt sich schon Schimmelbildung im Innenraum, ist eine Beseitigung der Schäden meist nicht mehr rentabel. Ein gründlicher Blick unter das Reisemobil prüft den Zustand des Unterbodens des Wohnaufbaus.



Ist bis hierhin alles einwandfrei, bleibt noch die Funktionsprüfung der elektrischen Installation, der Gas- und Wasseranlage sowie der zahlreichen Scharniere, Auszüge und Schlösser an den Möbeln. Hier können sich Reparaturarbeiten durchaus lohnen, betonen die Experten. Wer die Tipps beachtet, kann sich getrost mit dem gebrauchten Reisemobil auf den Weg in den nächsten Traumurlaub machen.

