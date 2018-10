Triumph Scrambler: Zwei Neue mit Charakter

Triumph gehört zu den Vorreitern bei der Retro-Welle im Motorradsektor. Jetzt präsentieren die Briten zwei neue Modelle mit modernen Features und klassischem Äußeren - die Scrambler 1200 XC und XE.



Angetrieben werden die beiden Bikes von einem flüssigkeitsgekühlten Bonneville-Paralleltwin mit 1.200 Kubikzentimeter Hubraum, der 66 kW/90 PS bei 7.400 U/min leistet. 110 Newtonmeter Drehmoment stehen bei 3.950 Umdrehungen bereit.



Während Triumph bei der Scrambler 1200 XC auf eine "ausgewogene Balance zwischen Straßen- und Geländeeigenschaften" setzt, kann die Version XE "auch im harten Off-Roadeinsatz problemlos bestehen", so die Aussage der Briten. Beide Bikes fahren mit einem aufwändig konstruierten Off-Road-Fahrwerk mit 21-Zoll-Vorderrad vor, das speziell bei der XE für Einsätze abseits befestigter Straßen gerüstet ist - so kommt hier beispielsweise eine stärkere, voll einstellbare 47 Millimeter Showa Upside-Down-Gabel mit 250 Millimeter Federweg (XC: 200 Millimeter) zum Einsatz.



Die Preise für die Bikes nennt Triumph erst Mitte Dezember.



Neu entwickelt hat Triumph auch die charakteristische, hochgelegte Auspuffanlage. Neben Annehmlichkeiten wie LED-Beleuchtung, TFT-Instrumente der zweiten Generation und sechs verschiedenen Fahrmodi, (plus "Off-Road-Pro"-Modus bei der Version XE) - sie beeinflussen die Gasannahme sowie die Einstellung von ABS und Traktionskontrolle je nach Terrain und Wunsch des Fahrers - ist die Scrambler 1200 laut Hersteller das erste Motorrad weltweit, das ein integriertes Steuerungssystem für GoPro-Kameras besitzt - so gerüstet, können die Biker ihre Abenteuer gleich auf Video festhalten.

