Trotz Pollenflug sicher unterwegs

Für Allergiker ist derzeit eine kritische Phase - der Pollenflug beeinträchtigt ihr Wohlbefinden. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte ein paar Vorkehrungen treffen.



Knapp die Hälfte der Allergiker in Deutschland - immerhin etwa jeder zehnte Erwachsene - nutzt rezeptfreie Medikamente. 25 Prozent bekämpfen die Symptome der Allergie sogar mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. "Solche Anti-Allergie-Präparate, aber auch Antiepileptika, Psychopharmaka und einige Schmerzmittel, können die kognitive Leistungsfähigkeit einschränken, latente Müdigkeit hervorrufen und so auch die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen", erklärt Dr. Hans-Günter Weeß, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM).



Wer rezeptfreie oder verschreibungspflichtige Medikamente einnimmt, muss unbedingt die eigene Fahrtauglichkeit im Blick behalten. Wer Anzeichen von Müdigkeit feststellt, sollte eine Pause einlegen. Anna-Sophie Börries, Projektleiterin der Kampagne "Vorsicht Sekundenschlaf!" beim DVR, rät, etwas Bewegung mit zehn bis 20 Minuten Schlaf zu kombinieren.



Wichtig: Eventuelle Wechselwirkungen von eingenommenen beziehungsweise einzunehmenden Arzneimitteln müssen mit einem Arzt, einer Ärztin oder in einer Apotheke abgeklärt werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 25.04.2019