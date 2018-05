Truma vernetzt das Wohnmobil

Anzeige

Vernetzung ist Trumpf - auch im Wohnmobil. Truma hat deshalb seine LevelControl und die iNet-Box dauerhaft in sein Sortiment aufgenommen. Diese zwei Könner ermöglichen es im Set unter anderem, den Gasvorrat im Camper bequem und präzise per App zu überprüfen.



Dazu misst der Truma LevelControl per Ultraschall den Gasfüllstand in der Flasche und sendet die Daten über die iNet-Box ans Smartphone oder Tablet. Nutzer erhalten auf der kostenlosen Truma-App einen detaillierten Überblick über ihren Gasvorrat in Kilogramm und Prozent sowie die verbleibende Restlaufzeit.



Zusätzlich eröffnet ihnen die iNet-Box im Fahrzeug diverse weitere Möglichkeiten. So können sie ihre Truma- oder Alde-Heizung sowie die Truma-Klimaanlagen per App steuern, die Klimaautomatik nutzen und den Fahrzeug- oder Gerätestatus abfragen. Und zwar entweder direkt im Fahrzeug, in der Nähe per Bluetooth und von unterwegs per SMS. Außerdem sind die nützlichen SMS-Alarmfunktionen verfügbar, die darüber informieren, wenn es im mobilen Heim zu heiß oder zu kalt wird, wenn die Bordspannung einen festgelegten Wert unterschreitet oder wenn das Gas zur Neige geht. Das LevelControl-Set gibt es bei allen Truma-Vertragshändlern für 299 Euro.