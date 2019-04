Tschechische Mittelklasse auf der Oldie-Bühne

Der Skoda Octavia ist das typische Mittelklasseauto tschechischer Art. 60 Jahre alt ist das Modell geworden, dessen erste Generation nun im Rampenlicht der Techno Classica in Essen steht. Aber auch neuere Versionen sind zu sehen - fünf an der Zahl.



Jüngstes Exponat ist mit dem Octavia WRC ein vom Octavia der 1990er-Jahre abgeleitetes Rallye-Fahrzeug. Nun präsentierte der Hersteller zudem seine neue Unternehmenschronik. Die 528 Seiten starke dreibändige Buchreihe erzählt die spannende Geschichte der Marke, die auf die 1895 von Václav Laurin und Václav Klement gegründete Fahrradmanufaktur zurückgeht.



Der Octavia ist das meistverkaufte Modell und Herzstück der Marke Skoda. Als einziges Importauto rangiert er seit Jahren in den Top Ten der deutschen Zulassungsstatistik. Die Anfänge dieser Erfolgsgeschichte reichen ins Jahr 1959 zurück. Damals präsentierten die Tschechen das achte Modell der Marke nach dem Zweiten Weltkrieg und zugleich die achte Skoda-Baureihe mit hochmoderner Einzelradaufhängung rundum. Daher stammt auch der klangvolle Name "Octavia" - "der Achte".

