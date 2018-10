Tuning-Kalender 2019: Gestochen scharf

"Tuning" ist für viele PS-Freaks ein magisches Wort. Doch immer mehr Fans fahren nicht nur auf die Autos ab. Für sie sind die ganz speziellen Kalender der Tuner das Objekt der Begierde. Dort sorgen zwar auch rassige Sportwagen für Begeisterung, doch in erster Linie sind es die Kurven leichtbekleideter Schönheiten, die sämtliche Blicke auf sich ziehen.



Die aktuelle Miss Tuning heißt Laura Fietzek aus Saarlouis. Sie wurde beim Fotoshooting in Skandinavien von Playboy-Fotograf Andreas Reiter für den neuen Kalender passend in Szene gesetzt. 2019 steht die hübsche Laura dann im Licht der Frontscheinwerfer und vertritt die Tuning-Branche bei Messen und Veranstaltungen in ganz Europa. Sie wird außerdem den Miss-Tuning-Kalender 2019 zieren. Die 24-Jährige ist gelernte Floristin und arbeitet in der Produktion eines Automobilherstellers.



Beim Finale auf der Tuning World Bodensee standen die Kandidatinnen bei verschiedenen Shootings einzeln, aber auch gemeinsam vor der Kamera. Mit Aussehen alleine war es nicht getan, die künftige Botschafterin der Tuning-Szene musste auch ihr Moderationstalent und ihre Schlagfertigkeit bei einem Videodreh unter Beweis stellen. Gewinnerin Laura Fietzek ist nicht nur für ein Jahr das Gesicht der Tuning-Branche, während ihrer "Amtszeit" fährt sie auch einen Nissan Micra, der während der Veranstaltung getunt wurde.



Auf dem Tuning-Kalender 2019 stehen Fahrzeuge der schwedischen Tuning-Community zusammen mit Laura Fitzek im Rampenlicht. Für die Kalender-Produktion öffnete kein Geringerer als der zweimalige Gewinner des European Tuning Showdown (ETS) Johan Eriksson seine Garage: Nicht nur das aktuelle ETS-Sieger Auto, ein Dodge Charger RTR, auch einige weitere Schmuckstücke des Tuners haben ihren großen Auftritt im neuen Kalender.



Zu haben ist der auf 1.500 Exemplare limitierte Kalender ausschließlich über die Webseite der Tuning World Bodensee. Der Kalender im Format 59x43,5 cm kostet 20 Euro zuzüglich Versand. Dafür sind die Bilder im wahrsten Sinne des Wortes gestochen scharf.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 19.10.2018