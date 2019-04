Tuning von Abt: Golf im Wolfspelz

Wenn es um besonders sportliche Audi-Modelle geht, dann fällt oft der Markenname "Abt" in diesem Zusammenhang. Dabei macht der Tuner aus Kempten auch vor Modellen aus Wolfsburg nicht Halt. Neuester Wurf: der Golf R mit Abt-Power.



Tuning-Fans können ihren Golf wahlweise mit Fahrwerksfedern oder einem Gewindesportfahrwerk optimieren oder sogar auf das Sportstabilisatoren-Set von Abt zugreifen.



Herzstück des aufgemotzten Golf ist allerdings das Zusatzsteuergerät "Abt Engine Control (AEC)", mit dessen Hilfe aus dem Kompakten 257 kW/350 PS und 440 Newtonmeter Drehmoment herausgeholt werden. "Wir produzieren hier noch einmal ordentlich Extra-Schub", so Hans-Jürgen Abt. Für einen Ohrenschmaus soll die neu entwickelte Schalldämpferanlage mit Ottopartikelfilter sorgen.



Eine noch sportlichere Optik erreicht der Veredler unter anderem mit Leichtmetallrädern in den Größen 18, 19 und 20 Zoll in den Ausführungen "ER-F", "FR", "DR" und "GR".

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 25.04.2019