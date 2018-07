TV-Quoten: Formel 1 auf der Pole Position

Anzeige

Seit den glorreichen Zeiten von Michael Schumacher ist es mit den Fernsehquoten der Formel 1 in Deutschland stetig bergab gegangen. Auch Sebastian Vettel konnte die Menschen nicht so vor die Bildschirme locken, wie das einst "Schumi" gelungen war. Doch jetzt ein Lichtblick am TV-Himmel: 6,12 Millionen Fans sahen im Schnitt das Heimrennen in Hockenheim. Der Marktanteil lag bei herausragenden 38,2 Prozent. Damit gewann die Formel 1 auch den gesamten Fernseh-Sonntag, selbst in der Prime Time erreichte keine Sendung ein noch größeres Publikum.



Für RTL waren die 6,12 Millionen zudem die beste Formel-1-Zuschauerzahl seit dem 13. November 2016, also seit mehr als 20 Monaten. Damals sahen 6,83 Millionen den Grand Prix von Brasilien. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen gewann die Formel 1 den TV-Sonntag: 1,65 Millionen junge Zuschauer entsprachen hier 33,1 Prozent. Nur schade, dass Sebastian Vettel in Führung liegend mit seinem Ferrari von der nassen Strecke rutschte und ausschied. Das hätte das Formel-1-Fest der deutschen Fans komplett gemacht - an der Rennstrecke und vor den Fernsehgeräten.