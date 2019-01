Twingo mit Hahn

Mit der Trikolore auf dem Dach und an vielen weiteren Stellen am und im Fahrzeug startet im Mai 2019 eine Sonderedition des aktualisierten Twingo. Sie trägt den Beinamen "le coq sportif" und ist in Kooperation mit dem gleichnamigen Sportartikelhersteller entstanden.



Der gallische Hahn und die französische Flagge sind auf und in dem in mehreren Varianten angebotenen Kleinwagen allgegenwärtig. Serienmäßig ist der kleine Gallier unter anderem mit dem On-Board-Multimediasystem Easy Link mit 7-Zoll-Touchscreen, mit Klimaautomatik, Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera sowie Licht- und Regensensoren ausgerüstet. Auf dem Genfer Auto-Salon (7. bis 17. März 2019) wird der Sonder-Twingo erstmals gezeigt. "Die Preise werden später bekanntgegeben", heißt es.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 23.01.2019