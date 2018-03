Umfrage: Ein Reifenplatzer ist für viele der blanke Horror

Anzeige

Ob schnell oder langsam im Auto unterwegs, ein Reifenplatzer kann bei nahezu jeder Geschwindigkeit zu einem plötzlichen Kontrollverlust führen. Da wundert es kaum, dass für 75 Prozent der Autofahrer genau diese Situation das Schreckensszenario schlechthin ist. Dies ist das Ergebnis einer Befragung von 702 Autofahrern, durchgeführt vom Reifenfachdiscounter reifen.com. Im Jahr 2014 lag dieser Wert bei 67 Prozent. Die mit einer Reifenpanne einhergehende Zeitverzögerung folgt an zweiter Stelle (47 Prozent). Aufwand und Kosten der Schadensbehebung hingegen sind für nur vergleichsweise Wenige ein Ärgernis (22 beziehungsweise 24 Prozent).



Reifenpannen sind ein häufiges Schadenereignis: 47 Prozent waren in den letzten zehn Jahren bis zu dreimal betroffen, zwei Prozent noch öfter. 60 Prozent haben sich bei der letzten Reifenpanne selbst beholfen. Einen Pannendienst oder eine Werkstatt mussten 32 Prozent der Befragten bemühen. Erfreulich: 88 Prozent der Autofahrer wissen, wie man sich bei einer Reifenpanne richtig verhält - sie lassen ihr Fahrzeug langsam ausrollen. Neun Prozent würden sich zusätzlich in Gefahr begeben, indem sie unvermittelt abbremsen. Um eine Reifenpanne zu vermeiden, achten 78 Prozent auf gute Bereifung (2014 waren es 71 Prozent). Einen Ersatzreifen auf Felge hat zudem ein Großteil der Fahrzeughalter dabei (41 Prozent). 31 Prozent präferieren Notfall-Dichtmittel.