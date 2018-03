Umfrage: Verkehrs-Angst begleitet Eltern und ABC-Schützen

Anzeige

Vier von fünf Eltern von Kindern im Grundschulalter haben Angst, wenn der Nachwuchs ohne Begleitung Erwachsener unterwegs zur Schule ist. Das zeigt eine Umfrage des Autoclubs ADAC.



Die Ängste der Eltern weisen - abhängig vom Wohnsitz - Unterschiede auf. In eher ländlichen Regionen drehen sich die Sorgen um die Verkehrssicherheit, in städtischen Gebieten um mögliche Belästigungen der Kleinen. In beiden Regionen gehen die meisten Kinder laut ADAC zu Fuß in die Schule oder zur Haltestelle. Jedes vierte Kind ist dabei alleine unterwegs. Die Schüler selbst haben nach Angaben ihrer Eltern in erster Linie Angst vor rücksichtslosen Autofahrern und dem Verkehrsgeschehen generell. Ulrich Klaus Becker, ADAC Vizepräsident für Verkehr: "Es kann doch nicht sein, dass die Angst sowohl bei Grundschülern als auch deren Eltern offenbar ein treuer Begleiter auf dem täglichen Schulweg ist. Hier müssen ein Umdenken und sinnvolle Maßnahmen her, die Straßen, Gehwege und Routen, auf denen unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer jeden Tag unterwegs sind, deutlich sicherer zu machen. Jeder Schüler in Deutschland sollte schnell, sicher und vor allem angstfrei in die Schule kommen. "