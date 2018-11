Umweltprämie 2.0: Rabatte gehen durch die Decke

Rabatte von deutlich über 30 Prozent - die Umweltprämie 2.0 macht es möglich. Nutzen können sie aktuell Besitzer von Dieselfahrzeugen der Abgasnormen Euro 5 oder weniger - wenn sie ihren Wagen verschrotten lassen.



So hat der Neuwagenvermittler MeinAuto.de herausgefunden, dass beispielsweise für den VW Golf in der Trendline-Ausstattung und mit modernem Euro 6-Diesel bis zu 42,77 Prozent Nachlass angeboten werden. Voraussetzung sei die Verschrottung eines alten Diesels der Abgasnorm Euro 1 bis Euro 4 einer Nicht-VW-Konzernmarke. Wer gleich auf einen Benziner umsteigen möchte, wird bei Hyundai und Opel mit Nachlässen von über 35 Prozent belohnt.



Auch vor SUV-Modellen machen die hohen Nachlässe nicht Halt. So wird etwa der Ford Kuga über das Internet mit bis zu 35,91 Prozent Rabatt angeboten. "Unter den hoch rabattierten Fahrzeugen befinden sich auch Modelle der Premiummarken", so MeinAuto.de. Den Audi Q2 etwa erhalten Interessenten per Internet mit einem Diesel der neuesten Generation in der Basisversion schon ab 20.280 Euro.

