Uniroyal tauscht 500 Transporterreifen aus

Reifenhersteller Uniroyal tauscht freiwillig und kostenlos rund 500 Winterreifen für Transporter um, weil sich bei denen unter Umständen Teile der Lauffläche der Reifen aus einem bestimmten Produktionszeitraum lösen können, so ein Sprecher der Muttergesellschaft Continental. Die Transporter-Pneus vom Typ SnowMax 2 in der Größe 195/60 R 16 C wurden in der 14. und 15. Woche 2017 hergestellt, was an den DOT-Seriennummern DOT 6GLL EVEN 1417 und DOT 6GLL EVEN 1517 zu erkennen ist - die letzten vier Zahlen stehen für Woche und Jahr des Produktionszeitraums.



Laut Uniroyal sind bisher keine Unfälle oder Folgeschäden beim SnowMax 2 bekannt. Das Austauschprogramm werde freiwillig initiiert, "um potentielle Risiken für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer zu vermeiden". Die betroffenen Reifen wurden an Kunden in Deutschland, Schweiz, Frankreich, den Niederlanden und Kroatien ausgeliefert.