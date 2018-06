Unvergessene Filmautos

Anzeige

Manchmal reicht eine bloße Zahl, und man weiß sofort, worum es geht. Fans des VW Käfer haben zu der Nummer 53 dann auch sofort einen Namen: "Herbie" aus dem Film "Ein toller Käfer" aus dem Jahre 1968.



Die mit "offiziell" nur 34 PS ausgestattete Kultkugel wich dem Rennfahrer Jim Douglas nicht mehr von der Seite, zog mit ihm aus und schlug in zahlreichen Rennen Konkurrenten wie Corvette und Ferrari. Der VW Käfer war vor allem in den 1950er Jahren ein weltweiter Exportschlager und schaffte es auch deshalb in den Film. Denn angeblich suchte der Produzent des ersten Herbie-Films den Käfer aufgrund der großen Sympathien der Passanten aus. "Herbie" ist Kult, aber nur eines von einigen berühmten Filmautos, an die das Portal mobile.de erinnert.



DeLorean DMC-12 (Zurück in die Zukunft): Fluxkompensator, Elektrolyt-Kondensatoren und Flügeltüren: Vor etwa 30 Jahren machte Marty McFly alias Michael J. Fox mit dem DeLorean DMC-12 im Film "Zurück in die Zukunft" die wildesten Zeitreisen. Möglich machte den ersten Zeitsprung ins Jahr 1955 das Tüftel-Genie "Doc Brown". Um ausreichend Energie bereitzustellen, installierte er im (serienmäßig mit nur 132 PS ausgestatteten) DMC kurzerhand einen Mini-Atomreaktor.



Insgesamt waren sieben verschiedene DeLorean-Exemplare in der Film-Trilogie zu sehen - heute existieren von diesen noch drei. 2011 wurde ein Original-Filmauto beim US-Auktionshaus Profiles in History für stolze 541.200 Dollar verkauft.



Pontiac Firebird (K.I.T.T. - Knight Rider): "Er kommt - Knight Rider! Ein Auto, ein Computer, ein Mann." Der sprechende K.I.T.T. machte David Hasselhoff weltberühmt. Die Serie lief von 1982 bis 1986. 2018 soll die Kultserie fortgeführt werden. Auf die Stelle eines Bösewichts hat sich bereits Schock-Rocker Marilyn Manson beworben.

Im Film fuhr der Wagen, der auf einem Pontiac Firebird Trans AM basiert, bis zu 450 km/h und konnte dank des Turbo Boost bis zu 17 Meter weit über Hindernisse springen.



Citroen CX: (Tatort "Schimanski"): Schnurrbart, Jeansjacke und Pottschnauze: So auffällig wie "Tatort"-Kommissar Horst Schimanski alias Götz George war auch sein Dienstwagen - ein Citroen CX. In insgesamt 29 "Schimmi"-Folgen setzte der etwas prollige Kommissar zwischen 1981 und 1991 auf den offiziellen Nachfolger der Citroen DS (die Göttin). Marktstart war jedoch schon 1974. Der Wagen erinnerte Schimanski an eine Geliebte und CX-Fahrerin, die in einer der Folgen in seinen Armen starb.



Ferrari 308 GTS (Magnum): Schauspieler Tom Selleck machte als schnauzbärtiger Thomas Magnum in der gleichnamigen 1980er-TV-Serie den Ferrari 308 GTS zum Traum jedes Jungen. In acht Staffeln und mehr als 160 Folgen ging der Privatdetektiv mit dem roten Italiener auf Verfolgungsjagd - bei 235 PS und 255 km/h Spitze gelang das auch nur allzu oft. Vor 30 Jahren gab es am 8. Mai 1988 die letzte Szene.