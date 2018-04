Valeo stellt chinesischen Elektro-Flitzer unter Spannung

Anzeige

Forscher der Universität Schanghai arbeiten mit dem französischen Zulieferer Valeo an einem preiswerten Elektroauto für den chinesischen Markt. Auf der Auto China in Peking präsentiert Valeo seine jüngsten Produkte für die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Darunter ist eine wirtschaftliche, vollelektrische Niederspannungslösung, die einen kleinen Zweisitzer-Prototypen mit einer Reichweite von rund 150 Kilometern und einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h antreiben kann.



Diese Lösung wurde in Zusammenarbeit mit der Jiao Tong Universität in Schanghai entwickelt und soll perfekt dafür geeignet sein, den Anforderungen an Fahrzeugelektrifizierung des schnell wachsenden chinesischen Marktes gerecht zu werden. Der vollelektrische Zweisitzer wird voraussichtlich 7.500 Euro kosten.



Das Technologie-Unternehmen zeigt in Peking auch Lösungen für das Batterie-Thermomanagement, die für die Optimierung der Batterielebensdauer und der Reichweite wichtig sind. Die präsentierten Systeme können Energie zurückgewinnen, speichern, übertragen und je nach gewünschter Anwendung wiederverwenden. Außerdem können sie die Reichweite eines Elektrofahrzeugs im Winter um bis zu 30 Prozent und im Sommer um bis zu 20 Prozent erweitern, heißt es.