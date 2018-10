Valeo trotzt der weltweiten Markt-Schwäche

Im dritten Quartal 2018 schrumpfte die Automobilproduktion nach IHS gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um drei Prozent. Doch manche Firmen kommen gut durch den Winter. Beispielsweise stieg der Umsatz der französischen Firma Valeo bei konstanten Wechselkursen nach der erfolgreichen Integration von Valeo-Kapec in Südkorea sowie der kürzlich übernommenen Unternehmen Ichikoh in Japan und FTE automotive in Deutschland um fünf Prozent auf 4,5 Milliarden Euro.



In einem komplexen Marktumfeld übertraf Valeo damit seine Wettbewerber um zwei Prozentpunkte (auf vergleichbarer Basis), was in erster Linie auf dem Wachstumsanstieg in Nordamerika und Asien (ohne China) um drei Prozentpunkte sowie in Brasilien um 18 Prozentpunkte beruht. Das konsolidierte Umsatzergebnis wurde vom neuen WLTP-Standard in Europa sowie vom Marktrückgang in China im dritten Quartal beeinträchtigt. Diese Entwicklungen sollen sich laut Valeo voraussichtlich auch auf die Ergebnisse im vierten Quartal auswirken.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 29.10.2018