Verkaufs-Rekord für Renault-Stromer

Die Schallmauer ist durchbrochen: Renault hat in Europa mittlerweile mehr als 200.000 Elektrofahrzeuge verkauft - seit dem Start im Jahr 2011. Seit vier Jahren ist die französische Marke die Nummer eins bei den Stromern. Anders ausgedrückt: Eines von drei Autos mit Batteriebetrieb kommt von Renault.



Allein in Deutschland wurden etwa 27.800 E-Autos an den Mann oder die Frau gebracht, allen voran der Zoe, der es 2018 auf 6.400 Zulassungen brachte - ein Verkaufsrekord. Mit insgesamt 7.400 Einheiten stiegen die Elektro-Neuzulassungen um rund 47 Prozent.



Und es geht munter weiter: Ab 2020 wird Renault den Clio auch als Hybrid-Version anbieten und Captur und Mégane als Plug-in-Hybride. Bis 2022 soll die E-Auto-Palette mit dem Rhombus im Kühlergrill auf weltweit acht Modelle gewachsen sein.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 26.02.2019