Verkaufsrekord beim Cinquecento

Er ist klein, aber oho. Und er läuft und läuft und läuft. Die Rede ist nicht von einem legendären Niedersachsen. Sondern von einem echten Italiener, dem Fiat 500. Auch elf Jahre nach seiner Wiedergeburt hat er nichts von seiner Attraktivität eingebüßt - das zeigen die Verkaufszahlen.



Der Kleinstwagen aus Turin verzeichnete 2018 das stärkste Jahr seiner Modell-Historie. Knapp 194.000 Einheiten der Baureihen Fiat 500 und Abarth 500 wurden in Europa abgesetzt. Damit avancierte der Cinquecento zum Bestseller in elf Ländern und platzierte sich in vier weiteren Ländern unter die Top-3 der Verkaufsstatistiken.



"Insgesamt wurden seit der Vorstellung im Jahr 2007 mehr als 2,11 Millionen Einheiten verkauft", heißt es bei Fiat.

